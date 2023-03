VENETO – A fuoco deposito di carta, intervengono i pompieri

Alle 18:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marocchesa, a Mogliano Veneto per l’incendio dell’ex ospedale psichiatrico Pancrazio ora adibito a deposito materiale cartaceo. Per fortuna, non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte.

I vigili del fuoco, accorsi da Treviso e Venezia con 2 autopompe, 2 autobotti, il carro aria, un mezzo movimento terra e 17 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento. L’incendio è covante per l’enorme quantità di carta ammassata e viene del tutto spento quando il materiale è portato all’esterno.

Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono proseguite tutta la notte, mentre le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.