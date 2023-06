VENETO – “Aiuto ho perso il lavoro”: appare un murales raffigurante Travaglio

A poche ore dai funerali di stato del premier Silvio Berlusconi, in via Santa Lucia a Padova è apparso un murales raffigurante un triste e sconsolato Marco Travaglio che mantiene un pezzo di cartone in mano con scritto sopra “Aiuto ho perso il lavoro”, che sembra stia chiedendo l’elemosina dopo la perdita del suo storico nemico numero uno Silvio Berlusconi.

Si tratta di un’opera realizzata dallo street artist Evyrein, che non fa mancare alle strade la sua arte ironica e pungente.