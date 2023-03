VENETO – Accoltella la moglie e fugge, arrestato dopo 24 ore: era nascosto in un campo

E’ stato individuato e arrestato dai Carabinieri l’uomo che all’alba di ieri aveva accoltellato la moglie nell’abitazione della coppia a Palù (Verona) e poi ha fatto perdere le sue tracce.

Il 50enne, romeno, operaio in un’acciaieria a Vallese di Oppeano (Verona), è stato rintracciato dai militari del Comando compagnia di San Bonifacio a Zevio (Verona); era nascosto in un campo, dove è stato notato da un contadino che lo ha segnalato ai Carabinieri.



Per le sue ricerche era stata organizzata un’imponente caccia all’uomo con 14 pattuglie e anche l’ausilio di un elicottero e dei droni. Ora il 50enne si trova in Caserma per le procedure di rito. E’ scosso, ma in buone condizioni fisiche dopo aver trascorso la notte nelle campagne in pigiama e scalzo. Intanto dall’ospedale di Borgo Trento le condizioni della moglie colpita al torace da un fendente sembrano in lieve miglioramento.

(ANSA).