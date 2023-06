E’ morto Simone Filippi, il 18enne coinvolto in un grave incidente a San Giorgio delle Pertiche (Padova) il 1° giugno, mentre era in sella alla sua Kawasaki. Il giovane si è scontrato con una BMW 320 condotta da S.B. 55enne suo parente, che ora rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Sulla ricostruzione dell’incidente sta indagando la Polizia Stradale.