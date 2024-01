VENETO – 16enne investita, finisce in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Roncade, nel Trevigiano, per fortuna senza gravi conseguenze. Come riporta Treviso Today, poco dopo le 17 una ragazza residente in zona è stata travolta da un auto a pochi passi dal centro commerciale Arsenale.

La 16enne è stata immediatamente soccorsa dallo stesso automobilista, e poi da medico e infermieri del Suem accorsi tempestivamente. A quanto pare, le condizioni della giovane non sarebbero gravi. La ragazza stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per essere sottoposta alle cure del caso.