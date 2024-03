VENETO – 15enne napoletano tenta la truffa del falso incidente, ma trova la persona sbagliata

La Squadra Mobile di Padova ha denunciato un quindicenne di Napoli per il reato della truffa del “falso incidente”, bloccandolo proprio sotto casa di un’anziana donna, madre di una poliziotta. La poliziotta, presente in casa al momento dei fatti, ha tempestivamente chiamato i suoi colleghi richiedendo il loro intervento. Con questo episodio, salgono a 16 i truffatori denunciati dalla polizia euganea nell’ultimo anno, mentre altri 8 truffatori sono stati arrestati in flagranza di reato, tutti coinvolti in analoghe frodi, permettendo il recupero di 50.000 euro in contanti e di oro del valore di 68.000 euro, sottratti alle vittime. Nel caso più recente, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della madre, settantenne, la quale aveva appena ricevuto una chiamata da un individuo che si era qualificato come carabiniere, tentando di convincerla che suo figlio era stato arrestato per aver causato un incidente stradale e che era necessario pagare 4.500 euro per evitare l’arresto. La poliziotta, presente accanto alla madre durante la telefonata del giovane, ha atteso l’arrivo di una pattuglia, la quale ha prontamente fermato il quindicenne mentre si apprestava a ritirare il denaro richiesto.