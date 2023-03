VENETO – 15enne colpito da meningite in terapia intensiva: profilassi per compagni di classe e contatti

Caso di meningite a Montebelluna dove uno studente di 15 anni è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Ca’ Foncello di Treviso in condizioni definite ‘stabili’. Il giovane è stato colpito da meningite da meningococco. Si tratta di uno studente di una scuola superiore che avrebbe avvertito i primi sintomi mercoledì sera. Immediatamente è scattata la profilassi per 20 contratti stretti e per i famigliari del ragazzi mentre oggi saranno messi in profilassi anche i compagni di classe ed altri 20 suoi contatti.