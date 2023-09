Primo giorno di scuola con la vendemmia didattica per i ragazzi dell’istituto secondario statale “B. Bizio” di Longare, che grazie al protocollo d’intesa firmato tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale delle Città del Vino permette agli studenti di vivere un’esperienza unica tra i filari.

L’iniziativa, promossa dalla fattoria “Il Brolo di Costozza”, ha carattere strettamente culturale e ricreativo, coinvolge un numero ristretto di visitatori e rispetta le vigenti discipline igienico-sanitarie e di sicurezza.

Un vademecum applicato alla lettera, che permette ai winelovers di non incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli. Un modello formativo, replicabile che rientra nell’offerta del progetto di educazione civica alimentare ed ambientale di Coldiretti Veneto, riservato agli allievi delle medie inferiori “Teen’segno” e che vede Vicenza da tempo in prima linea.

Un’opportunità anche di natura integrativa connaturata allo sviluppo turistico locale.

“Entrare nelle scuole e poter dialogare con i giovani è una straordinaria opportunità – commenta Coldiretti Vicenza – e continueremo a promuovere eventi come questo nel territorio, in piena sintonia con gli insegnanti, sempre molto attenti e recettivi nel condividere grandi progetti fondamentali per la crescita non solo culturale, ma anche personale dei ragazzi e dei più piccoli”.–