Veganuary 2024, cos’è e come funziona la sfida vegana di gennaio

Torna, dal primo gennaio, Veganuary, la campagna mondiale lanciata dieci anni fa e volta a far provare per 31 giorni un’alimentazione senza derivati animali a un vasto pubblico.

L’obiettivo – informa una nota degli organizzatori – è far comprendere i benefici del cibo 100% vegetale da vari punti di vista: di sostenibilità ambientale, etici e anche salutistici.



A chi deciderà di provare la dieta vegana con Veganuary sarà fornito un libro di ricette delle, piani pasto, guide nutrizionali, ricette in maniera gratuita.

Tra le diverse iniziative dell’evento sono segnalate quelle di Funny Veg, società di consulenza e promozione del vegan life style e titolare della scuola di cucina 100% vegetale FunnyVeg Academy che propone, con le aziende partner e i suoi docenti, iniziative tese far conoscere i benefici del cibo vegetale. Gli organizzatori sottolineano che in questi anni hanno aderito oltre due milioni di persone.

Per il quinto anno consecutivo “Essere Animali” è partner ufficiale per l’Italia dell’iniziativa globale che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 700mila persone in tutto il mondo. ANSA