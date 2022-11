Variante Sp46 – La fine lavori continua a slittare, Rucco dopo incontro con ANAS e Integra: “Risposte insoddisfacenti, promesse disattese”

Si è svolto questa mattina in Prefettura un nuovo tavolo di confronto tra tutte le parti in causa dedicato ai lavori per la realizzazione della variante alla Strada provinciale 46. Erano presenti il prefetto Pietro Signoriello, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il vicensindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron, il sindaco di Costabissara Giovanni Maria Forte e rappresentanti di Anas e del consorzio Integra che raggruppa le aziende che stanno lavorando. È stata ribadita la grande attenzione su questa opera la cui previsione per la conclusione è slittata dalla fine di quest’anno a giugno del prossimo.

“Anche oggi le risposte che abbiamo ricevuto non ci hanno soddisfatto in pieno – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – perché non abbiamo ancora certezze sulla fine dei lavori, se non con promesse che finora sono state disattese. Anas e Ministero dei Trasporti devono intervenire in maniera fattiva sulle aziende, sperando che non sia necessaria un’azione estrema come potrebbe essere la risoluzione del contratto in essere, cosa che allungherebbe ancora di più i tempi perché renderebbe necessario fare una nuova gara ed individuare un’altra azienda. Ci auguriamo che ciò non serva e che i lavori proseguano spediti.

Attualmente siamo a due terzi dell’opera ed entro dicembre ci è stato annunciato che verrà realizzata una prima pavimentazione, ma senza tappetino, che verrà costituito in primavera, quando le temperature saranno più miti. Vedremo se sarà un’altra promessa non mantenuta.

Terrò comunque, personalmente, un filo diretto con il Mit e con il ministro Salvini che si è detto disponibile ad attenzionare la situazione, di questo abbiamo già avuto riscontri concreti. Ho chiesto di vedere ruspe e operai sempre presenti sul posto come accaduto in altri cantieri in città, ad esempio in zona Ponte Alto con la realizzazione di due rotatorie.

Da parte sua Anas ha garantito di aver effettuato con regolarità, e a volte anche in anticipo, il pagamento dei Sal (stato avanzamento lavori), mentre il consorzio delle aziende ha ribadito tutte le difficoltà causate dall’aumento del prezzi. Ad oggi, però, con il Decreto Aiuti dello Stato, i costi sono stati aggiornati del 30% con un rientro garantito per le aziende, per cui non ci devono essere più scuse.

Saremo anche vigili su tutta la parte della mitigazione dell’opera con la piantumazione degli alberi e la creazione di barriere per tutelare chi abita nelle aree interessate dal tracciato.

Abbiamo invitato il ministro Matteo Salvini a fare una visita al cantiere per vedere di persona la situazione e, compatibilmente con i suoi impegni, si è reso disponibile. Ma il suo interesse per Vicenza è già stato dimostrato”.