Variante del Costo: sotto i ferri quattro ponti

SP349 Variante del Costo: lavori su quattro sovrappassi a Marano Vicentino, Zanè e Thiene.

Senso unico alternato dalle 22 alle 6.

Lavori in corso per la messa in sicurezza lungo la strada provinciale variante349 del Costo. Provincia di Vicenza, attraverso il braccio operativo Vi.Abilità, sta intervenendo su 4 sovrappassi lungo via dell’Autostrada nei comuni di Marano Vicentino (cavalcavia Carotte), Zanè (cavalcavia Campestre e cavalcavia Corte) e Thiene (cavalcavia Cappuccini).

Un intervento da 320.000 euro che gode del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I lavori vengono eseguiti durante la notte, dalle 22 alle 6, quando il traffico risulta meno intenso e i veicoli transitano a senso unico alternato regolamentato da semaforo. Il cronoprogramma prevede che l’intervento si concluda entro 3 mesi.

“Obiettivo è garantire la sicurezza di chi transita sopra e sotto i sovrappassi -spiega il consigliere provinciale con delega alla viabilità Giancarlo Acerbi– Le verifiche che abbiamo fatto hanno messo in evidenza che lo stato di conservazione dei manufatti è nel complesso buono, ma è opportuno intervenire sulle velette che negli anni si sono degradate e possono essere fonte di caduta di piccoli frammenti sulla strada sottostante.”

La situazione è la medesima per ogni sovrappasso: le infiltrazioni d’acqua entrano nelle fessurazioni tra la veletta e la trave provocandone il progressivo distacco. Di qui l’intervento in programma, che riguarda tutti i quattro sovrappassi e che prevede la demolizione delle velette in calcestruzzo esistenti e installazione di una nuova struttura rivestita in acciaio corten posta sopra, lateralmente e inferiormente alla trave in calcestruzzo.

Nel cavalcavia Cappuccini l’opera di rimozione è già stata fatta e il fianco della trave risulta essere in buono stato di conservazione.

In sede di sopralluogo si è inoltre rilevato che sono da sostituire i giunti di dilatazione dei quattro sovrappassi, arrivati a fine vita. Si prevede quindi la sostituzione con giunti in gomma armata o acciaio posti sotto il piano della carreggiata. L’intervento prevede la completa rimozione dei giunti esistenti, la posa dei nuovi, la stesa del letto di malta fibrorinforzata, la posa del profilo inferiore in lamiera, la posa di lamiera nella zona dei marciapiedi.