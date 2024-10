Valle Agno – 21enne alterato viene fermato dai carabinieri in Pedemontana: tenta di corromperli e poi li aggredisce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Una pattuglia dei Compagnia Carabinieri di Valdagno in transito nei pressi del casello Valle Agno

della Superstrada Pedemontana Veneta, ha notato un veicolo che procedeva ad andatura sostenuta,

effettuando sorpassi azzardati che ponevano in serio pericolo altri utenti della strada. Dopo un breve

inseguimento il mezzo veniva raggiunto e fermato a Cornedo Vicentino. Il conducente, un 21enne

residente a Castelgomberto, appariva immediatamente in evidente stato di alterazione psicofisica

conseguente all’assunzione di stupefacenti e contestuale abuso di sostanze alcoliche. Nel corso del

controllo veniva infatti trovato in possesso di 5 grammi di hashish. Intuita la gravità della propria

posizione, il giovane tentava vanamente di corrompere i Carabinieri offrendo loro elevate somme di

denaro contante. Ricevuto fermo diniego, assumeva un atteggiamento violento proferendo

inizialmente pesanti insulti e minacce, per poi aggredire fisicamente i militari nel tentativo di darsi

alla fuga. Prontamente immobilizzato e reso inoffensivo, il soggetto veniva tratto in arresto e

trattenuto in attesa di rito direttissimo di convalida presso il Tribunale di Vicenza. Arresto convalidato

nella medesima mattinata. L’arrestato, ora in stato di libertà, è stato rinviato a giudizio per resistenza

e violenza a Pubblico Ufficiale. Sotto il profilo amministrativo dovrà parallelamente rispondere di

guida pericolosa in stato di ebrezza e detenzione sostanze stupefacenti per uso personale.