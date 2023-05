VALDAGNO – Ragazzina denuncia i genitori per maltrattamenti, andranno a processo

Il processo per due genitori residenti a Valdagno si aprirà il prossimo 7 luglio: l’accusa è quella di aver maltrattato per diverso tempo la figlia minore e per questo sono stati rinviati a giudizio.

A far emergere quanto accadeva tra le mura di casa sarebbe stata proprio la ragazzina di 16 anni che a causa delle percosse subite ha saltato diversi giorni di scuola.

Alla fine la studentessa ha raccontato tutto agli insegnanti facendo così emergere la vicenda su cui hanno indagato i carabinieri.