Gravissimo il camionista che uccise Rebellin: rinviato il processo

Il tribunale di Vicenza ha rinviato a fine giugno la prima udienza dibattimentale del processo a carico di Wolfgang Rieke, il 63enne camionista tedesco che nel 2022 travolse e uccise il ciclista Davide Rebellin, dopo che l’imputato è stato ricoverato a Treviso per un ictus ischemico alla testa. Le condizioni del camionista, che si trova nel reparto di neurologia, sarebbero molto gravi. E la difesa aveva avanzato per questa ragione un rinvio per legittimo impedimento. Rieke è agli arresti domiciliari da febbraio in un appartamento in provincia di Treviso. A marzo il tribunale di Vicenza aveva respinto una richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa. Nella prima udienza era in programma l’esame delle perizie sul luogo dell’incidente e sul Tir. Il camionista è accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. – AGI –