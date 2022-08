VALDAGNO – Controlli del territorio: Daspo urbano e foglio di via per cittadino valdagnese

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella settimana appena conclusasi, i carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno intensificato i controlli nel centro della città della Lana, con l’obiettivo di prevenire i fenomeni di degrado urbano. Durante questi controlli, è stato comminato un foglio di via obbligatorio ad un cittadino della “Città della Lana” di 22 anni, al quale è stato comminato il cosiddetto “Daspo urbano” con divieto di accesso in tutti gli esercizi pubblici e i locali di pubblico intrattenimento dal centro di Valdagno, per un totale di 27 esercizi; inoltre, gli è stato vietato il ritorno nel comune di Cornedo Vicentino. Il Daspo gli è stato comminato a seguito di diversi controlli e segnalazioni a suo carico da parte dell’Arma dei Carabinieri.

Altre operazioni sono state una sanzione elevata ad un altro cittadino di Valdagno, classe 1966, multato per ubriachezza molesta, mentre un’autovettura in sosta è stata trovata sprovvista della copertura assicurativa, scaduta da oltre cinque mesi.