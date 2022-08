VALDAGNO – Bimbo rimane chiuso in auto: salvato dai carabinieri

Nella tarda mattinata di lunedì 8 agosto, in via Sette Martiri, a Valdagno, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti su richiesta pervenuta alla locale Centrale operativa per aiutare una donna di 33 anni, il cui figlio di poco più di due anni era rimasto accidentalmente chiuso all’interno della propria macchina, nella periferia di Valdagno.

I militari sono arrivati sul posto in pochi attimo, trovando la donna che cercava di aprire la propria macchina per recuperare il bimbo, rimasto sui sedili posteriori del mezzo. La donna aveva estratto le chiavi dal mezzo per darle al figliolo per giocare e distrarlo, tuttavia questi aveva azionato involontariamente il telecomando attivando la chiusura centralizzata del mezzo, rimanendo bloccato dentro. Immediata quindi la chiamata al 112

I militari giunti sul posto individuavano un finestrino lasciato leggermente aperto e con l’ausilio del bastone “tonfa” in dotazione riuscivano ad abbassare lo stesso il tanto necessario per aprire lo sportello e prendere il bimbo senza nessuna conseguenza per lo stesso.