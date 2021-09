Valdagno: 55enne trovato morto nella sua abitazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri pomeriggio, a Valdagno, un uomo è stato trovato morto per cause naturali nella sua abitazione. A stroncarlo, pare, un malore che non gli ha lasciato scampo. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio, arrivati assieme ai Carabinieri per aprire la porta dell’abitazione. Sull’uomo segni evidenti di rigor mortis, elemento questo che fa presupporre che fosse mancato da diversi giorni. L’allarme era stato dato dai vicini di casa, che non avevano più visto l’uomo uscire dalla sua abitazione.