Valanga in Norvegia – Pietro non ce l’ha fatta: morto anche il secondo escursionista vicentino

Dopo Matteo Cazzola, 35 anni di Vicenza, anche l’altro vicentino travolto dalla valanga, Pietro De Bernardini di Isola Vicentina, non ce l’ha fatta. Il 25enne vicentino è morto venerdì mattina all’età di 25 anni all’ospedale di Tromsø in Norvegia. Sul posto, sin da quando era ricoverato, anche i genitori ed il fratello. Pietro era stato colpito alla testa e nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un delicato quanto disperato intervento chirurgico.

Si era laureato in ingegneria matematica al Policlinico di Milano e si era poi trasferito in Olanda, a Delft dove stava conseguendo la laurea magistrale in statistica

La tragedia una settimana fa, venerdì 31 marzo sul picco di Kavringtinden a Lyngen