Valanga in Norvegia, cinque turisti vicentini coinvolti: un morto e due feriti di cui uno grave

Un gruppo di cinque vicentini è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute oggi nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenposten citando la polizia: uno di loro è morto, mentre altri due sono rimasti feriti, uno gravemente mentre gli altri sono illesi. Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. Oggi, nella regione – riferiscono i media – si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti. Come si apprende dalla Farnesina, i 5 italiani provengono dal Vicentino e fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani. Tre di loro non hanno partecipato all’escursione, stanno bene e sono in hotel. Alcuni di avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, mentre altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità. Un ferito sarebbe in condizioni definite critiche ma comunque apparentemente cosciente all’ospedale di Tromso