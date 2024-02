Vicenza, allarme maltempo – Tangenziale sud e numerose strade chiuse. Attenzione ai sottopassi. Limitare gli spostamenti.

Ore 6.30 – Maltempo, tangenziale sud e numerose strade chiuse. Attenzione ai sottopassi. Limitare gli spostamenti per consentire gli interventi di soccorso e di protezione civile Per l’allarme maltempo evitare il più possibile di impegnare le strade in modo da consentire gli interventi di soccorso e di protezione civile.Sono attualmente chiusi per allagamenti la tangenziale sud tra Campedello e Vicenza ovest. Chiuso anche il nodo dello Stadio (viale Trissino, via Bassano, via dello Stadio), il sottopasso Vittime Civili di Guerra, tra via Martiri delle Foibe e viale della Pace e strada dei Ponti di Debba.Imminente anche la chiusura della rotatoria tra strada delle Cattane e via degli scaligeri (Emisfero).Continuano a rimanere chiuse anche strada di Bertesina, tra viale Aldo Moro e via della Scola, strada del Tormeno, strada di Casale, strada delle Ca’ Perse, strada di Porciglia, strada delle Scuole di Anconetta.Si raccomanda la massima prudenza nell’affrontare i sottopassi, in particolare quello di Sant’Agostino sotto l’autostrada A4.