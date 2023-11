MALTEMPO – DECISA PER DOMANI LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN AREA ROSSA: Vicenza, Belluno, Treviso e Verona. L’elenco di tutti i Comuni

Si è svolta in mattinata la riunione dell’Unità di Crisi regionale per il maltempo che sta colpendo il Veneto, istituita ieri con decreto dal Presidente Luca Zaia, che ha delegato al coordinamento l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin.

Al tavolo, oltre alle strutture regionali, Arpav e Veneto Acque, tutti i principali interlocutori territoriali: le sette prefetture, i Vigili del Fuoco, Anci, Upi, Veneto Strade, Anas, RFI, Anbi, Enel, Terna, Autorità di Bacino del Po e Alpi Orientali.

“La decisione più rilevante – riferisce l’assessore – riguarda le scuole. In tal senso, in condivisione con tutti i partner, abbiamo stabilito la chiusura delle scuole per la giornata di domani nei Comuni in Zona Rossa, ovvero tutta la Provincia di Belluno e le aree interessate delle province di Treviso, Vicenza e Verona“.

“Abbiamo analizzato il quadro complessivo della situazione – afferma l’assessore Bottacin -, evidenziando che la situazione, pur ben monitorata, è in evoluzione e si aspetta il culmine tra stasera e prime ore di domani”.

Durante la riunione si è anche fatto il punto della situazione sui diversi territori ed è stato dato anche un aggiornamento sull’apertura, eventuale, della galleria scolmatrice Adige – Garda in caso di necessità, come concordato con Provincia di Trento, Regione Lombardia e Aipo.

ELENCO

PROVINCIA DI VICENZA (Vari comuni + Capoluogo):

Altavilla Vicentina, Altissimo, Arsiero, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano

Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Carrè,

Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino,

Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio,

Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza,

Lusiana Conco, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino,

Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso

Vicentino, Mussolente, Nogarole, Vicentino, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene

Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano

d’Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo,

Santorso, Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone,

Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del

Pasubio, Velo d’Astico, Vicenza, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.



PROVINCIA DI BELLUNO:

Tutti i Comuni e il Comune Capoluogo.



PROVINCIA DI TREVISO:

Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso

del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta

del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Maser, Miane,

Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba,

Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro

di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia

della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del

Montello.



PROVINCIA DI VERONA (Vari comuni + Capoluogo):

Arcole, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Roncà, San

Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Vestenanova, Affi, Badia Calavena, Bardolino,

Belfiore, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caldiero,

Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Colognola

ai Colli, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda,

Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto,

Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Ronco all’Adige,

Roverè Veronese, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano,

San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di

Progno, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo

Veronese, Verona, Zevio.