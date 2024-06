Tromba d’aria a Rovigo: oltre 100 le richieste di soccorso ai pompieri, danni e paura: tetti scoperchiati, allagamenti, alberi pericolanti (FOTO)

Sono oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per una tromba d’aria e una bomba d’acqua che ha colpito nella tarda mattinata la città di Rovigo e la provincia: al momento non si hanno notizie di persone ferite.Richieste di soccorso per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d’acqua. Principalmente colpita la città di Rovigo, i comuni di Lendinara e Lusia da dove provengono il maggior numero di richieste di intervento.Il dispositivo di soccorso del comando rodigino è stato rinforzato con l’arrivo di squadre provenienti dai comandi limitrofi. Le operazioni di soccorso vengono coordinate dalla sala crisi dal comandante dei vigili del fuoco di Rovigo, Claudio Fortucci in contatto con la prefettura e il rappresentante della protezione civile.