Nubifragi in Sicilia, auto trascinate in mare

Strade come fiumi, persone tratte in salvo da un supermercato allagato, auto trascinate in mare. Un lungo elenco di richieste di soccorso in Sicilia, a causa della nuova, intensa, ondata di maltempo che sta investendo diverse zone dell’isola. Oltre 30 gli interventi dei VVFF a Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Diverse autovetture, fortunatamente senza passeggeri a bordo, sono state trascinate in mare dalla furia dell’acqua. Ad Aci Sant’Antonio i pompieri sono intervenuti per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate all’interno di un supermercato completamente allagato.

Vigile del Fuoco al lavoro anche sull’autostrada A18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre per prestare soccorso ad automobilisti bloccati. I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale, Linguaglossa. È stato richiamato personale dei vigili del fuoco in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza.

Al momento, non si registrano dispersi.