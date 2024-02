MALTEMPO IN VENETO – Zaia: “Gli ultimi aggiornamenti provincia per provincia”

Continua a piovere diffusamente sul Veneto, da ieri pomeriggio, con allarme rosso per rischio idrogeologico nell’Alto Piave e nel Vicentino. E’ lo stesso Presidente della Regione, Luca Zaia, a comunicare gli ultimi aggiornamenti su scala regionale. Aperto il servizio di piena a Padova, attenzione particolare per il fiume Bisato in rapida crescita.

Servizio di piena anche a Vicenza con l’apertura del bacino di Montebello. Sono stati attivati per il momento 3 sifoni sottraendo alla piena del Torrente Guà 20-25 mc/s. Si sta valutando anche l’utilizzo del bacino dell’Orolo.

Su Verona è aperto servizio di piena per l’Alpone; mancano pochi centimetri allo sfioratore della Colombaretta.

L’allerta meteo, in progressivo aggiornamento, resta elevata fino a giovedì 29 febbraio. ‼‼