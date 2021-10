Usa carta d’identità del fratello più vecchio di 10 anni: vicentino denunciato per falso e sostituzione di persona

La procura di Vicenza ha ottenuto un decreto penale di condanna per diverse migliaia di euro a carico di V.R., 29 anni, residente in città, reo di falso e sostituzione di persona a carico del fratello, M.R., 39 anni, residente in Toscana. L’uomo avrebbe utilizzato più volte la carta d’identità del congiunto, spacciandosi per lui. I fatti, riportati dal Giornale di Vicenza, risalgono a giugno dell’anno scorso.

A scoprire il fatto un carabiniere, che una volta chiesto il documento d’identità, a seguito di un controllo a bordo di un motorino, si sarebbe insospettito vedendo la foto dell’uomo, simile ma evidentemente diverso. L’atteggiamento, apparso sospetto (il giovane sosteneva di essere residente in Toscana ma di essere tornato a Vicenza per il lockdown), ha convinto il militare a portare l’uomo in caserma. Ora per V.R. c’è un procedimento penale a carico.