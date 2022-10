Uomo investito ad Arzignano: è grave

Grave incidente ad Arzignano lunedì pomeriggio in via dell’Industria. Un uomo, da quanto si apprende cittadino originario del Bangladesh, è stato investito da un’automobile condotta da un cittadino italo-americano, vicino all’hotel Kennedy. Nell’urto, molto violento, l’uomo avrebbe battuto la testa riportando gravi ferite. Sul posto i sanitari del Suem 118 che l’hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Bortolo di Vicenza.