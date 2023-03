Scene da far west a Lonigo: speronamenti tra auto, spranghe e pistole: 2 feriti

AGGIORNAMENTO ORE 19- In un’area di sosta in via dell’Artigianato, a Madonna di Lonigo oggi dopo le 16 è scoppiata una rissa tra una decina di pesone, pare nomadi, con spranghe e pistole: almeno 3 i colpi esplosi. Secondo i testimoni ci sarebbe stato anche un inseguimento tra auto con speronamento. Tra i vari contusi, 2 i feriti portati all’ospedale: uno colpito di striscio da uno sparo, l’altro per contusioni.

ORE 18 – Un uomo è stato ferito alla schiena da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito.

E’ accaduto in una strada di Madonna di Lonigo, oggi verso le 16.30

La vittima, secondo le prime informazioni in gravi condizioni, è stata soccorsa e portata in ospedale. Sul posto si trovano i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze sull’agguato. Non si conosce, al momento, l’identità della persona rimasta ferita. (ANSA).

Foto Ansa