Una nuova “Casa” per le associazioni che sostengono i malati e loro famigliari

Da oggi le associazioni che nell’Ovest Vicentino operano a sostegno dei malati e dei loro familiari hanno una nuova “casa”, messa a disposizione dall’ULSS 8 Berica. Collocato ad Arzignano, in via Trento 4, nel complesso che già ospita la sede distrettuale di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale e il Punto Prelievi. Il nuovo spazio è stato inaugurato questa mattina. Nella fase iniziale sarà utilizzato dalle Associazioni Diabetici, da SMuovilavita, dal Movimento per i Diritti del Malato e dall’Associazione Donatori di Sangue di Montecchio Maggiore “Cav. Pietro Trevisan”, e a queste naturalmente potranno aggiungersene anche altre.

La nuova sede va a sostituire lo spazio fino a oggi utilizzato presso l’ospedale di Montecchio Maggiore, che sarà chiuso per consentire la prosecuzione del cantiere del nuovo ospedale.

«L’inaugurazione di questo spazio vuole essere un modo, come Azienda, per sottolineare l’importanza delle attività svolte dalle associazioni di volontariato – sottolinea la dott.ssa Romina Cazzaro, Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica -, sia nel supportare direttamente i malati e i loro familiari, sia nel collaboratore a vario titolo con il personale sanitario. Quella tra sanità pubblica e mondo del volontariato è una vera e propria alleanza che si concretizza ogni giorno in tanti servizi e iniziative nel comune obiettivo di assistere i malati e promuovere la salute. Inoltre l’attivazione di questo spazio è un altro segnale con cui ci gettiamo alle spalle l’emergenza Covid, che nella fase acuta della pandemia aveva bloccato anche la presenza dei volontari all’interno degli ospedali. Tornare a ospitare le associazioni all’interno delle nostre strutture è dunque un segnale di ritorno alla normalità che ci dà serenità, pur nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione».