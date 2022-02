Nasce a Vicenza un nuovo parco con più di 1000 alberi

Parco Astichello, al via i lavori per la nuova area verde tra viale Cricoli e via Pforzheim.





L’intervento di 138 mila euro sarà realizzato da Euroambiente riutilizzando il terreno degli scavi nel Parco della Pace. Saranno messi a dimora oltre 1000 piante forestali e 30 alberi

È in partenza l’intervento che consegnerà alla città una nuova area verde di 11.620 metri quadrati nell’ambito del Parco Astichello, tra viale Cricoli e via Pforzheim.In occasione della consegna dei lavori alla ditta Euroambiente Srl, gli assessori all’ambiente Simona Siotto e al verde pubblico Mattia Ierardi si sono recati oggi in sopralluogo nell’area.

“Con questo intervento – ha annunciato l’assessore Simona Siotto – nell’ambito di Parco Astichello andiamo a creare un nuovo bosco urbano, con più di mille nuove piante forestali e oltre 30 alberi a pronto effetto, con evidenti benefici per l’ambiente e la qualità della vita. Sarà un nuovo polmone verde all’interno della città”.

“La riqualificazione di quest’area – ha aggiunto l’assessore Mattia Ierardi – prevede anche la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che consentirà il collegamento tra la cittadella degli studi e il centro storico, in sicurezza e al di fuori dell’asse stradale. E’ uno step fondamentale verso il completamento del parco”.

L’intervento avviato quest’oggi riguarda l’area dove è attualmente vietato l’accesso per l’inquinamento causato da una discarica presente dagli anni ’70. Per la sua messa in sicurezza sarà riutilizzato il terreno derivante dagli scavi eseguiti nel Parco della Pace. A seguito della stesa del terreno, si procederà quindi con l’inerbimento in primavera per garantire l’attecchimento delle essenze erbacee. Il cantiere, inizialmente programmato per l’inverno dello scorso anno, è stato posticipato per motivi legati all’emergenza pandemica e alle condizioni meteoclimatiche, come l’abbassamento della temperatura con freddo e ghiaccio, che avrebbero comportato difficoltà di movimento per i mezzi all’interno dell’area sterrata e possibili dilavamenti del materiale sulla strada e sul marciapiedi adiacenti. In seguito all’approvazione da parte della Regione del Veneto della proroga del termine dell’intervento e della concessione del finanziamento di 138 mila euro, la consegna dei lavori è stata quindi fissata per febbraio con conclusione prevista entro il 30 giugno 2022. Ad occuparsi della messa in sicurezza sarà Euroambiente srl, capogruppo dell’associazione temporanea di imprese a cui sono affidate anche le opere di riqualificazione del Parco della Pace. L’affidamento congiunto a Euroambiente del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori consentirà infatti di riutilizzare il terreno (circa 5 mila metri cubi) derivante dagli scavi eseguiti nel Parco della Pace per la messa in sicurezza dell’area a ridosso del fiume Astichello. Il terreno è idoneo al nuovo utilizzo sia dal punto di vista ambientale sia per qualità merceologica. Si risparmieranno così i costi per l’allontanamento del materiale, nonché quelli necessari per il trasporto e per l’utilizzo dei mezzi per i lavori di messi in sicurezza, già impiegati nell’area del Parco della Pace.