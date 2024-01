Un inizio d’anno a tutto “ranpussolo”

Per gli appassionati della buona tavola torna un appuntamento da non perdere: l’arrivo del “ranpussolo” , ovvero del raperonzolo, sulle tavole dei ristoranti di Villaga e non solo. Questo prodotto tipico è infatti anche quest’anno protagonista della rassegna gastronomica “Ranpussolo e dintorni”, organizzata sotto l’egida del Comune di Villaga e con i Ristoratori Confcommercio del territorio impegnati a proporlo in tutte le sue varianti. Il “ranpussolo” è caratterizzato da tenere e gustose foglie e da una apprezzatissima radice aromatica: in queste zone attorniate dai Colli Berici cresce spontaneo grazie ad un microclima ideale, oltre ad essere coltivato in serra da appassionati agricoltori.

Tra gennaio e febbraio saranno sei gli indirizzi da segnare in agenda per gustare i piatti a base di questo straordinario ortaggio. Eccoli: Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga (via Manzoni 88); Trattoria Sabrina di Villaga (via Verdi 10); Trattoria Gemma dei Berici di Pozzolo di Villaga (via Costa 20); Agriturismo Belvedere di Villaga (via Crocenera 15); Pizzeria Cà Martina di Zovencedo (via Croce 18); Ristorante Ai Canonici di Barbarano Mossano (piazza Roma 36).

E se qui si troveranno sempre disponibili pietanze con il ranpussolo, in alcune date sarà possibile anche sedersi a tavola con un menu interamente dedicato a questo straordinario prodotto. Sono le serate speciali organizzate sabato 13 gennaio all’Agriturismo Belvedere, mercoledì 17 gennaio al Ristorante Ai Canonici, venerdì 26 gennaio alla Trattoria Sabrina e venerdì 2 febbraio alla Trattoria Berica.

I menu di ogni singolo appuntamento saranno consultabili sul portale Confcommercio della cucina vicentina www.ristoratoridivicenza.it.