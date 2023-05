Un giovane di Marano per l’European Union Contest for Young Scientists

Il giovane informatico maranese, Filippo Mutta, selezionato per l’European Union Contest for Young Scientists

Marano Vicentino. Un giovane maranese, Filippo Mutta, è uno dei cinque studenti che hanno vinto la sezione italiana del concorso “I giovani e le scienze 2023”, promosso dalla Direzione generale Ricerca della Commissione europea per incoraggiare gli studenti di talento e promuove le carriere scientifiche.

Dopo aver ricevuto questo importante riconoscimento, Mutta ha incontrato lo scorso mercoledì la Giunta comunale in Municipio: il Sindaco ha voluto congratularsi con lui da parte di tutta la comunità per lo straordinario lavoro, innovativo nell’ambito dell’informatica, segnalato a livello nazionale, e anche per fargli i migliori auguri per la prossima valutazione in ambito internazionale, che sarà fatta a Bruxelles in settembre. Mutta, infatti, andrà a rappresentare l’Italia all’European Union Contest for Young Scientists.

Già Sindaco dei giovani durante la pandemia, e fedele alla filosofia Open Source, Filippo Mutta – classe 2006 e studente dell’ISS Tron Zanella di Schio – sta mettendo a frutto i suoi talenti in una visione globale e collaborativa, per rafforzare l’interesse della comunità informatica sui sistemi operativi. Al concorso ha presentato il progetto “Sistemi operativi: fondamenta per un mondo nuovo”, per la creazione di un sistema operativo efficace per telefoni, pc, Internet contro i rischi del “dietro le quinte”.

Per ulteriori approfondimenti: https://www. tronzanella.edu.it/notizie/il- premio-partecipazione-in- rappresentanza-delle-scuola- italiane-a-eucys-european- union-contest-for-young- scientists-finale-europea-del- concorso-dei-giovani- scienziati/ .

La pagina del concorso: https://fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/.