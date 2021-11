Ulss 8 Berica: già 76 mila prenotati per la terza dose

L’Azienda socio-sanitaria vicentina mette in campo un impegno straordinario a sostegno della campagna di vaccinazione, coinvolgendo anche le Forze dell’Ordine in qualità di testimonial

Da venerdì 19 novembre ad oggi sono stati 75.871 residenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica che hanno prenotato la terza dose del vaccino anti-Covid: un successo straordinario per la campagna di vaccinazione che ha spinto l’Azienda socio-sanitaria ad aprire ulteriori disponibilità, raddoppiando di fatto i posti in agenda. Ai 96 mila posti aperti venerdì scorso, infatti, nel corso della settimana se ne sono aggiunti ulteriori 164.600, distribuiti fino alla fine di febbraio 2022 e già prenotabili. Ad oggi, sono circa 158.000 i posti ancora disponibili.

Non solo, per sottolineare l’importanza della campagna di richiamo per il vaccino anti-Covid, l’ULSS 8 Berica ha coinvolto in qualità di testimonial anche le Autorità e le Forze dell’Ordine: Pietro Signoriello, Prefetto di Vicenza; Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Vicenza; Antonino Messineo, Questore di Vicenza; Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza; Cosmo Virgilio, Comandante Guardia di Finanza di Vicenza; Nicola Bianchi, Comandante Carabinieri di Vicenza; e Giuseppe Costa, Comandante Vigili del Fuoco di Vicenza e Cristiano Rosini, Vicecomandante Polizia Municipale di Padova.



Tutti insieme hanno preso parte oggi, insieme alla Direzione Generale, ad un incontro con i giornalisti per un aggiornamento sull’andamento della campagna di richiamo e, al termine della conferenza stampa, si sono sottoposti davanti a telecamere e fotografi alla somministrazione della dose “booster”.

«Di fronte al significativo incremento dei contagi – spiega la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – oggi più che mai sottoporsi al richiamo del vaccino anti-Covid è anche un dovere civico, perché in gioco non ci sono solo la propria salute e quella dei propri cari, ma anche la salute di molti altri cittadini, senza dimenticare le pesanti conseguenze che una nuova ondata pandemica rischia di generare sul sistema sanitario e su tutte le attività economiche e sociali. Per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere le Forze dell’Ordine, che ringrazio per la loro pronta adesione e la sensibilità dimostrata ancora una volta».

Per far fronte al significativo potenziamento delle agende per la prenotazione della terza dose, l’ULSS 8 Berica metterà in campo una serie di misure organizzative: presso il Centro di Vaccinazione di Popolazione di Torri di Quartesolo saranno operative 15 postazioni, dalle ore 8.00 alle 19.00 con la possibilità di prolungare l’orario di accesso fino alle ore 23.00 in alcune giornate – già confermate sono il 30 Novembre e il 3 Dicembre. E un potenziamento dell’attività è previsto anche per i CVP di Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina e Valdagno.

In ULSS 8 Berica, complessivamente sono 34.308 le terze dosi già somministrate e 94mila le prenotazioni attive, con un tasso di copertura arrivato al 45% per gli over 80 (con 15.489 somministrazioni), all’10% nella classe di età tra i 70 e i 79 anni (4.410 iniezioni) e al 12% anche tra i sessantenni (6.527 somministrazioni). Per tali fasce d’età sono anche attive 5.748 prenotazioni (over 80), 18.165 per i settantenni e 20.501 per i sessantenni che porteranno a tassi di copertura vaccinale rispettivamente del 61%, 51% e 50%.

Inizia a essere significativa l’adesione dei quarantenni e cinquantenni: in queste fasce di età hanno già effettuato il richiamo o si sono comunque già prenotati per la terza dose rispettivamente 21.237 e 31.577 cittadini, pari al 36% e 44 % dei già vaccinati.

Si ricorda che, per i cittadini di Vicenza e provincia che intendono prenotare la “terza dose” di vaccino anti Covid, è possibile accedere al portale dell’Ulss 8 Berica al seguente link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8. Inserendo il proprio codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria il sistema presenterà la prima data utile prenotabile.

L’Azienda invita i cittadini a consultare il proprio sito Internet www.aulss8.veneto.it per eventuali aggiornamenti sugli orari di apertura dei Centri di Vaccinazione di Popolazione.