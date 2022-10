Tumore al seno, gli ultimi appuntamenti dell’Ottobre Rosa in città e provincia

Il mese di ottobre sta per finire, ma l’Ottobre Rosa promosso dal Comitato Andos Ovest Vicentino riserva ancora altri appuntamenti che si snoderanno fino all’inizio di novembre. Venerdì 28 ottobre ve ne sono in programma ben due, uno a Vicenza, l’altro a Montecchio Maggiore.

In città, nella Sala Convegni “Gresele” del Polo didattico Universitario (Contrà S. Bortolo, 85), alle ore 20 si terrà un incontro informativo organizzato con la collaborazione degli Amici del Quinto Piano e il patrocinio dell’Ulss 8 Berica e della Città di Vicenza.

“Il tumore della mammella tra presente e futuro” è il titolo della serata che racconterà l’evoluzione e la rivoluzione della terapia oncologica: com’è cambiata la chirurgia senologica, le novità nel trattamento radioterapico, il percorso a cui è chiamata la donna con neoplasia mammaria.

Interverranno i massimi esperti dell’oncologia dell’Ulss 8 Berica: il direttore del Dipartimento Oncologia Clinica Giuseppe Aprile, il direttore del Dipartimento Funzionale transmurale Breast Unit e della Chirurgia Senologica Graziano Meneghini, la direttrice della Radioterapia Cristina Baiocchi, la responsabile dell’UOSD Oncologia Laura Merlini e il direttore di Chirurgia Plastica Vicenza Leonardo Sartore.

A Montecchio Maggiore, invece, venerdì 28 ottobre è in programma una grande serata in parole, musica, danza, ginnastica ritmica e moda per celebrare la femminilità, la forza, il rinnovamento e la ripresa. Tutto questo è “Con leggerezza e in bellezza”, iniziativa promossa dall’associazione culturale L’IdeAzione in collaborazione con la Città di Montecchio Maggiore.

L’evento si terrà alle ore 21 in Corte delle Filande. Si esibiranno la ginnasta Carlotta Bosso, la cantante Erika Magnabosco e la danzatrice Alessandra Pegoraro. Abiti e voce sono di Laura Milan Atelier, mentre il make-up è realizzato dal gruppo “La forza della bellezza” di Confartigianato Vicenza e i testi sono a cura di Rossella Menegato. Presenta Elisa Santucci.

La serata è realizzata grazie al sostegno di B&B Portico Rosso, Garden Ghisa di Frigo Mattia e Thomas e Sorelle Ramonda.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione contattando l’Andos allo 0444 708119 o scrivendo a: info@andosovestvi.it.

A Montecchio, la rassegna dedicata alla prevenzione della salute della donna si concluderà domenica 6 novembre con il concerto “Donne in… canto”. Alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria e San Vitale si potrà ascoltare il Coro Polifonico Femminile “La Gagliarda”, diretto dal M. Claudia Rizzo, con Marisa Dalla Vecchia al pianoforte.

Infine, a novembre sono in programma due incontri anche a Gambellara e a Sossano, territori che aderiscono per la prima volta alla rassegna dell’Andos. Entrambi gli appuntamenti sono volti a far conoscere la “Breast Unit: cos’è, quali servizi offre e perché è importante” e vedranno la partecipazione del dott. Graziano Meneghini, direttore del Dipartimento Funzionale transmurale Breast Unit e della Chirurgia Senologica dell’Ulss 8 Berica. L’esperto interverrà a Gambellara giovedì 3 novembre alle 20.30 presso il Centro delle Associazioni (via Capo di Sopra, 18). A Sossano, invece, l’incontro si terrà giovedì 10 novembre alle 20.30 in Villa Loschi Gazzetta e vedrà anche la presenza della dott.ssa Luciana Martelletto, dietista di Nutrizione Clinica Ospedale Territorio dell’Ulss 8 Berica.