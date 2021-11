Truffe dei “falsi tecnici”, anziana derubata in casa

Tentata truffa a una signora di 79 anni, ieri alle 10.30, in zona Strada delle Cattane. Due uomini si sono presentati come tecnici idrici segnalando una perdita d’acqua, con un cartellino riconducibile a una società di servizi. I due hanno fatto aprire il rubinetto all’anziana, adducendo a una fantomatica perdita di mercurio nell’acqua potabile, il tutto supportato da uno strano odore, probabilmente provocato da loro. I due sono poi riusciti a scappare con la borsa della signora, 90 euro in contanti, bancomat e documenti personali. La donna poi ha chiamato le voltanti e sporto denuncia.