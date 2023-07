TRIBUNALE A BASSANO? NO, GRAZIE! ECCO PERCHÉ GLI AVVOCATI (E NON SOLO) SONO CONTRARI

Mentre la politica sfoggia proclami in nome della territorialità adducendo come motivazione un miglior servizio al cittadino, chi lavora sul campo ritiene che il Tribunale della Pedemontana a Bassano sarebbe un micidiale passo indietro dopo i miglioramenti ottenuti con l’incorporamento a Vicenza, con un peggioramento dei servizi e con un inutile aumento di spese. La parola all’avvocato Lino Roetta (Vicenza) fra i fondatori del Comitato a difesa di una Giustizia di qualità che spiega la questione punto per punto.