Traffico in tilt a Brendola per lavori, il sindaco Beltrame infuriato: “Intervenite sul casello e il semaforo di via Battaglia”

Viabilità congestionata in ingresso e uscita dal centro abitato di Brendola, e nella rotatoria del casello di Montecchio Maggiore dell’autostrada A4 causa dei lavori in corso in via Soastene, programmati da Veneto Acque e finalizzati alla sostituzione di una condotta idrica contaminata da Pfas. L’intervento, iniziato alla fine di settembre, durerà per tutto il mese comportando la chiusura di una strada di collegamento importante al paese ed a una delle zone industriali.

Una situazione insostenibile per gli automobilisti, che soprattutto nelle ore di punta del mattino, restano incolonnati, per chilometri lungo la Sp 500 (Montecchio – Lonigo) e la Sp 34 del Melaro e la provinciale 12 “Bocca d’Ascesa” che attraversa Brendola. Automobilisti che hanno espresso il proprio disappunto direttamente al sindaco Bruno Beltrame e sui social. Considerevole anche il disagio per i residenti e le attività produttive e commerciali e l’impatto sull’ambiente in termini di inquinamento dell’aria.

In una nota trasmessa via pec al Prefetto e al Questore di Vicenza, al Comando provinciale dei Carabinieri, a Vi. Abilità (società della Provincia che si occupa della gestione della viabilità), alla direzione dell’Autostrada A4, al collega di Montecchio Maggiore e a Veneto Acque Spa, società in house della Regione Veneto, il sindaco di Brendola Beltrame definisce la situazione del traffico “tragica a causa della chiusura di via Soastene”.

“Si è preclusa – scrive il primo cittadino nella missiva – una via di sfogo del traffico in uscita da Brendola sulla famigerata rotatoria che regola gli incroci tra la Sp500, il casello A4, la strada del Melaro, via Battaglia di Montecchio Maggiore e la bretella di comunicazione con la Superstrada Pedemontana Veneta-Sp 246. A seguito della chiusura di via Soastene, del restringimento della carreggiata lungo la Provinciale del Melaro e del traffico congestionato nella rotatoria del casello autostradale, tra le 7,30 e le 8,30 del mattino si formano colonne di auto in uscita da Brendola e in arrivo da Lonigo”.

Nel tentativo di rendere più fluido il traffico il Comune di Brendola ha previsto la presenza di un agente della polizia locale per regolare la circolazione nella rotatoria “Orna”, all’incrocio tra la Sp500 e la Sp 12: “La presenza della Polizia Locale – sottolinea Beltrame – ha consentito di ridurre a circa un chilometro le colonne delle auto in transito e reso più scorrevole il traffico”.

Nella giornata di ieri (giovedì 5 settembre) la situazione della viabilità è nuovamente ritornata molto critica con il paese completamente bloccato dalle 7,30 alle 9, senza la possibilità di sbocchi alternativi: “Probabilmente – è la spiegazione del sindaco – in A4 si erano formate delle colonne e i movieri della società autostradale hanno bloccato l’innesto della Sp500 nella rotatoria del casello facendo defluire principalmente i mezzi in uscita dall’autostrada. Una manovra che ha comportato il crearsi di 3 chilometri di colonna, con auto praticamente ferme, lungo la Provinciale Bocca d’Ascesa e di 2 chilometri lungo la Sp500, con traffico molto rallentato”.

“E’ da tempo che abbiamo segnalato questa criticità – scrive il sindaco in un altro passaggio della sua lettera – e ritengo che i cittadini e le ditte di Brendola non debbano pagare un tale disagio per tutti i lavori in corso d’opera imposti da enti superiori. Disagio – ribadisce Beltrame – che crea danni economici all’intera comunità, per non parlare dei danni da inquinamento atmosferico che il territorio subisce”.

Tre le richieste del sindaco di Brendola alle istituzioni preposte, dalle quali si aspetta una risposta concreta, per migliorare la viabilità durante la chiusura di via Soastene: “Chiusura del casello autostradale di Montecchio Maggiore in uscita dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 9; spegnimento del semaforo di via Battaglia a Montecchio; presidio della rotatoria del casello da parte della polizia stradale nelle ore di punta”.