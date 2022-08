Tosetto fuori dalla giunta Rucco: nessun altro in giunta, deleghe redistribuite!

Era nell’aria ed alla fine è successo: l’assessore al sociale di Vicenza Matteo Tosetto e’ stato “licenziato” dal primo cittadino Francesco Rucco. Il motivo e’ politico: dopo la sua uscita da Forza Italia Tosetto avrebbe palesato un mancato sostegno alla maggioranza com questo suo atto. ”Non ho nulla da dire sul suo operato -spiega Rucco- ma questa sua presa di posizione politica lo ha messo al di fuori della coalizione che amministra la citta’”. D’altra parte messaggi di sfiducia gli erano arrivati da tutte le parti politiche di maggioranza. Rucco pare abbia anche offerto a Tosetto di entrare a far parte della civica che lo sostiene ricevendo però un rifiuto. Scontato dunque il suo siluramento. In giunta non entrera’ nessun esterno e le deleghe di Tosetto verranno redistribuite agli attuali componenti della giunta. Un assessore in meno dunque. Con questa squadra Rucco arrivera’ sino al 2023 anno delle amministrative in citta’.