Torna l’Artica, la ciclostorica più importante del Nord Italia: aperte le iscrizioni

L’Artica è pronta a tornare, dal 28 al 30 gennaio 2022 con un’edizione speciale tutta da scoprire, la decima, attesissima da tutti gli appassionati che non vedono l’ora di salire di nuovo in sella alle loro ruggenti bici d’epoca.

L’itinerario dell’evento prevede la partenza da Lonigo, in provincia di Vicenza, in un percorso che si snoda tra strade e sentieri dei Colli Berici, esaltando la bellezza del territorio e le sue numerose eccellenze.

L’Artica è amore per le due ruote e al contempo una vera e propria esperienza multisensoriale che si tiene nel pieno del periodo invernale, spinta da un sentimento afferrato dal manubrio e alimentato, pedalata dopo pedalata, con entusiasmo e fatica nei freddissimi giorni della merla, quest’ultima, non a caso, simbolo della locandina dell’evento. La manifestazione, ideata da Francesco Noro e Francesco Brojanigo con la volontà di celebrare le autentiche radici del ciclismo, si è evoluta nel corso degli anni trovando nella valorizzazione del territorio e del comparto enogastronomico locale la sua identità.

Un evento che non è una competizione, ma un’affascinante pedalata con biciclette d’epoca in acciaio contornata da paesaggi mozzafiato ai quali è impossibile non restare affascinati e ammaliati dai colori, oltre che dai profumi e sapori tradizionali che si susseguono nei diversi ristori ad hoc che situati lungo il percorso.

“L’attesa è finita, dopo tanti sforzi organizzativi resi vani dalla pandemia, finalmente torniamo a sorpresa con la decima edizione – afferma Nicolò Muraro direttore commerciale di Meneghini & Associati, società di comunicazione di Vicenza, co-organizzatore della manifestazione cicloturistica -. In questo momento storico di resilienza, siamo molto orgogliosi di portare lustro al nostro territorio, facendolo attraversare dall’Artica, manifestazione che porta i ciclisti tra le bellezze artistiche e del paesaggio e dalle bontà e genuinità della nostra cucina, con un occhio di riguardo all’ambiente e alla natura”.

“L’Amministrazione comunale di Lonigo sostiene L’Artica con il supporto logistico, organizzativo e un contributo economico perché crede che sport e cultura rappresentino il binomio vincente per una ripartenza all’insegna dell’eco-sostenibilità e della riscoperta dei nostri territori. Abbiamo il dovere di sostenere iniziative come queste che hanno la bicicletta come protagonista e quindi la mobilità sostenibile, elemento distintivo e veicolo di promozione dei corretti stili di vita e della Città di Lonigo”. Ad affermarlo è Andrea Castiello, assessore allo Sport del Comune di Lonigo.

L’Artica 2022 rientra nel prestigioso circuito del Ciclo Club Eroica, una “tre giorni” ricca di eventi, tra cui mostre d’arte, esposizioni di biciclette, presentazione di libri, workshop, spettacoli ed aperitivi culturali, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, in particolare riguardo al rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Possono partecipare all’Artica è tutti gli over 16. Due i percorsi previsti: il ‘corto’ di 25 chilometri e il ‘classico’ di 52 chilometri. Per i partecipanti, nel pieno rispetto della nuova normativa in vigore, sarà obbligatorio essere in possesso del certificato medico non agonistico, che può essere rilasciato dal medico di base. Le iscrizioni termineranno il 21 gennaio 2022, la cicloturistica è a numero chiuso, per garantire ai tanti appassionati alti standard di qualità e sicurezza.

Per iscriversi alla manifestazione www.lartica.it.

Media partner de L’Artica: VSalute, il portale d’informazione dedicato al benessere e alla sanità veneta.