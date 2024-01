THIENE – Possesso di droga e fuga dalla polizia, denunciati due minorenni

Due minorenni denunciati per possesso di hashish. Si tratta del risultato dei controlli della polizia locale di Thiene, in seguito alle segnalazioni pervenute da istituti scolastici superiori locali, che indicavano alcuni studenti quali potenziali spacciatori, nonché in esito a specifiche richieste dell’Amministrazione comunale, che ha portato una pattuglia del comando a eseguire un controllo del parcheggio sotterraneo “Nova Thiene”, individuando 4 ragazzi minorenni in atteggiamento sospetto.

Avvertendo un particolare odore, riconducibile ai cannabinoidi, gli agenti avrebbero invitato i giovani a consegnare eventuale sostanza in loro possesso. Uno dei quattro, prelevandolo dal borsello che indossava, avrebbe consegnato un sacchetto contenente 13 involucri di hashish già confezionati per lo spaccio, del peso complessivo di circa 13 grammi, ed un coltellino pieghevole.

Dato che nessuno dei giovani sarebbe stato in grado di esibire un documento di riconoscimento, gli agenti avrebbero deciso di procedere con l’accompagnamento degli stessi presso gli uffici del comando di via Rasa al fine di approfondire l’accertamento e di affidarli ai genitori al termine dell’attività.

Una volta usciti dal parcheggio uno dei quattro minorenni si dava alla fuga nel tentativo di eludere il controllo. Inseguito dagli agenti veniva raggiunto inizialmente in Piazzale Divisione Acqui dove, apparentemente dispiaciuto e scusandosi di quanto fatto, giustificava la sua azione riferendo che aveva avuto paura in quanto in tasca teneva un bilancino elettronico di precisione, che avrebbe all’agente.

Constatando che sarebbe stato comunque accompagnato in comando, il ragazzo avrebbe tentato nuovamente di darsi alla fuga, attraversando imprudentemente via Gorizia prima e procedendo in mezzo alle auto in movimento ed in sosta su Piazzale Divisione Acqui poi, creando una reale situazione di pericolo per lui stesso ma anche per i numerosi automobilisti in transito.

Non senza difficoltà l’agente sarebbe riuscito a bloccare nuovamente il ragazzo, il quale avrebbe comunque cercato continuamente di divincolarsi dalla presa per guadagnarsi la fuga. In questo frangente avrebbe lanciato, al fine di sbarazzarsene, un sacchetto contenente due agglomerati di hashish del peso complessivo di circa 17 grammi.

Nel frattempo sarebbero arrivate altre due pattuglie del Comando di via Rasa con l’ausilio dei quali i 4 ragazzi sarebbero stati accompagnati al comando dove, al termine della compilazione degli atti di rito, sarebbero stati affidati ai genitori.

La sostanza stupefacente rinvenuta, il bilancino, il coltello e la somma di 105 euro ritenuta provento dello spaccio, sono stati sottoposti a sequestro penale. Uno dei minorenni, 16enne residente nel Thienese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per l’attività illecita di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere mentre l’altro, 17enne, anch’egli residente nel Thienese, veniva denunciato per la detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.