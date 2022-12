Tenta una rapina e minaccia la cassiera: denunciato

Ieri alle 17 circa ad Altavilla Vicentina, i militari della Stazione

Carabinieri hanno denunciato S. M. G., trentenne romeno, residente in provincia,

pregiudicato. L’uomo alle ore 15.00 circa aveva tentato di rapinare

con un coltello il supermercato “Stella S.r.l., in via Firenze 2.

Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dai militari operanti, l’uomo avrebbe minacciato la

cassiera con un coltello da cucina, e, all’arrivo di altri clienti, avrebbe desistito, fuggendo.

Riconosciuto dai militari intervenuti a seguito dell’analisi del sistema di videosorveglianza

dell’esercizio commerciale, è stato rintracciato a casa sua circa 2 ore dopo .

L’arma utilizzata è un coltello da cucina di 25 cm., rinvenuto dai militari e sottoposto a

sequestro.