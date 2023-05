Tenta di rubare abbigliamento per 500 euro ai magazzini Berton: arrestato 27enne ladro seriale

I carabinieri di Sandrigo hanno acciuffato un ladro seriale, responsabile di diversi furti in negozio nel Vicentino. Già altre volte era stato fermato mentre tentava di superare le casse di negozi di abbigliamento senza pagare.

Si tratta di A.M. un 27enne di origine serba, senza fissa dimora – già noto alle forze dell’ordine – fermato mentre stava uscendo dai magazzini BERTON di Bolzano Vicentino con una dozzina di capi d’abbigliamento: t-shirt, polo e bermuda di marca del valore di circa 500 euro, nascosti in uno zaino che aveva al seguito. Il soggetto aveva eluso i controlli alle casse e si stava dileguando.

Il serbo era già finito in manette altre volte negli ultimi tempi, ed è stato subito riconosciuto dai

militari della Stazione.

Erano le 15.30 di domenica 7 maggio, all’orario di apertura del negozio, quando il serbo, dopo

essere entrato ai grandi magazzini di Bolzano Vicentino, ha iniziato ad aggirarsi tra le corsie con

al seguito uno zaino evidentemente vuoto. L’atteggiamento sospetto, non è però sfuggito

all’addetto alla vigilanza, in servizio antitaccheggio, il quale, notato l’individuo, seguiva a

distanza le mosse del sospetto che, dopo aver asportato quanto di suo interesse, riusciva ad

oltrepassare le casse tentando di allontanarsi. Visto quanto stava accadendo, il vigilante allertava

immediatamente il 112 richiedendo alla centrale operativa l’intervento dei carabinieri. Infatti, in

una manciata di secondi, si precipitava sul posto un equipaggio della stazione di Sandrigo,

competente per territorio, già in servizio perlustrativo per la prevenzione dei reati in genere che,

prendendo in custodia il ladro, lo ha subito perquisito, recuperando tutti i capi d’abbigliamento

appena rubati.

Nella circostanza i militari, dopo un’attenta ispezione, rinvenivano, addosso all’individuo, anche

un dispositivo magnetico antitaccheggio che lo stesso aveva sicuramente utilizzato per staccare le

placche dai capi d’abbigliamento ed evitare così di far scattare l’allarme alle barriere all’uscita.

A quel punto non è rimasto che ammanettarlo, caricarlo sull’auto di servizio ed accompagnarlo

presso la caserma di Sandrigo dove i militari hanno avviato tutte le formalità di rito,

sottoponendolo ai rilievi fotografici e dattiloscopici. Quindi, dopo aver notiziato il magistrato di

turno, lo hanno dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato e poi accompagnato

presso le camere di sicurezza della tenenza di Dueville dove ha trascorso la notte in attesa

dell’udienza direttissima.

Nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere comparso davanti ai giudici del Tribunale di Vicenza,

a seguito della convalida del suo arresto, lo stesso è stato condannato a 4 mesi di reclusione, pena

sospesa, e rimesso in libertà.