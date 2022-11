Tennis- Video choc di padre che picchia la figlia in allenamento, raffica di reazioni e arresto dell’uomo che dice: “In Cina si fa così”

Il mondo del tennis è sotto shock. Sui social media, un video mostra un padre che picchia la figlia durante gli allenamenti di tennis a Belgrado, in Serbia. Il 50enne cinese, che è anche l’allenatore del 14enne, viene filmato mentre prende a calci, schiaffi e getta a terra il giovane giocatore. Il video è stato pubblicato il 28 ottobre su Twitter dall’attore croato e attivista per i diritti dei bambini Igor Jurić.

” Stiamo per sporgere denuncia contro questo mostro “, ha dichiarato sul social. Il padre è stato arrestato per violenza domestica. Secondo i media serbi , il pubblico ministero ha affermato in una dichiarazione che ” in sua difesa, [il padre] ha giustificato le sue azioni con il fatto che sua figlia si è rifiutata di continuare la formazione “. ” Tutto questo sottolineando che non aveva intenzione di farle del male e che è tradizione in Cina rispettare la gerarchia “, si legge nella nota.

“Orribile”, “inaccettabile”

Queste immagini hanno suscitato forti reazioni tra le stelle del tennis . ” È orribile! “, ha twittato Stanislas Wawrinka, ex numero 3 del mondo e vincitore del Roland-Garros nel 2015. ” Non c’è posto per abusi o intimidazioni nel tennis o in qualsiasi altro sport. Abbiamo bisogno di più spettatori che spettatori “, ha reagito l’ex lo specialista del doppio Pam Shriver. Fernando Verdasco, ex numero 8 del mondo, ha espresso la sua tristezza attraverso una serie di emoji.