Teatro in Casa fa ancora tappa a Recoaro

Recoaro Terme rinnova la sinergia con l’11^ edizione di Teatro in Casa, la rassegna che per tutta l’estate porterà attori e spettacoli all’interno di spazi pubblici, dove il teatro diventa occasione di incontro.

Il programma 2023 conferma il format che da oltre un decennio caratterizza la manifestazione: spettacoli dall’allestimento semplice e il contatto ravvicinato con gli attori in un momento conviviale.

Gli spettacoli che si terranno a Recoaro Terme sono in totale tre a cui se ne aggiunge un quarto promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale San Francesco.

Si parte venerdì 30 giugno alle 20.45 a Rovegliana con il reading musicale su Fabrizio De Andrè “Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente” curato da Luca Pegoraro.

Domenica 30 luglio, alle 18.00, ci si sposterà in località Parlati per seguire Eleonora Fontana e Davide Peron nel loro racconto di radice “Fòla de raìsa”.

Due le tappe agostane, infine, il 12 alle 20.45 a Fongara con Stefania Carlesso e Igi Meggiorin che metteranno in scena i loro racconti veneti “Còntame e Càntame” e il 25 agosto, stessa ora, a Merendaore per la commedia dialettale comica di Roberto Montee “Robe da mati”. Quest’ultimo spettacolo verrà riproposto dopo l’appuntamento inserito nella rassegna Maggio a Teatro andata in scena al Teatro Comunale di Recoaro Terme.

“Per un paese come Recoaro Terme che sta ricostruendo anche il proprio sistema culturale – spiega l’Assessore alla Cultura, Cristina Camposilvan – si sta confermando assai prezioso poter accedere e ospitare nella Conca di Smeraldo gli appuntamenti legati a rassegne diffuse che già da anni si sono radicate nel territorio vicentino e regionale. Anche l’esperienza con il teatro in casa si è dimostrata positiva ed è stata apprezzata dal pubblico locale, per questo abbiamo deciso di riproporre le location nelle nostre frazioni che ci consentiranno di vivere l’estate non solo in centro storico.”

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Per conoscere il cartellone completo basta visitare il sito https://www.teatroincasa.org/.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Comunale 0445 76888 – IAT 0445 75070 – iat@comune.recoaroterme.vi.it.

Teatro in casa è sostenuta da Provincia di Vicenza e dai Comuni di Caltrano, Carrè, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Monte di Malo, Recoaro Terme, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Zanè, Zugliano.