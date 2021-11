Tampon-Tax, l’attacco della Michielin: “D’altronde avere il ciclo è un lusso, no?”

Francesca Michielin contro le tasse sugli assorbenti: non è bastato il taglio dell’Iva dal 10 al 4%: il non aver abbassato ulteriormente le tasse ha lasciato molte donne scontente, compresa la ventiseienne cantante vicentina. Ieri, il tweet di fuoco: “E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti (3 pacchi di media mi servono). Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?”

La polemica è divampata in un attimo: in tante hanno espresso solidarietà, ma c’è stato anche chi ha consigliato a Michielin di cambiare marca o di utilizzare la coppetta. La risposta non si è fatta attendere: “Non ho parole. Anziché aprire un dibattito sulla tassazione degli assorbenti, sul fatto che non sono un lusso, mi devo ritrovare a leggere consigli su quali assorbenti usare. Non scelgo io che flusso avere. Ognuno deve sentirsi a proprio agio, beccarmi la paternale anche no”.