Surfista sul Brenta in piena a Bassano: il video è virale

Da ieri sta impazzando su Tiktook, Instagram e Facebook il video di un surfista che, in piena allerta rossa, con il fiume in piena, cavalca le onde. I titoli apposti al video, accolto con simpatia dai social, sono quasi tutti ironici: “Bassano come il Brasile” o “Qui Bassano (Hawaii). L’impresa del surfista, che pare sia uno straniero di passaggio in città, è stata ripresa dai telefonini al Ponte Nuovo.

Ecco il video