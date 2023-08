Spaccio di eroina alla stazione di Cavazzale: denunciato 28enne

Dopo le segnalazioni a dalla cittadinanza, l’amministrazione Comunale di Monticello

Conte Otto ha richiesto alla Polizia Locale servizi di controllo in abiti borghesi per combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di lunedì, una pattuglia in abiti borghesi della Polizia Locale si è posizionata in via Della Stazione a Cavazzale di Monticello Conte Otto. Alle ore 16:15 circa la pattuglia ha notato che una ragazza si avvicinava ad un soggetto giunto a bordo di un monopattino elettrico. Gli agenti potevano osservare chiaramente che tale soggetto consegnava alla ragazza un involucro e questa gli consegnava una banconota di denaro. Gli agenti si sono avvicinati ai due soggetti chiedendo di fornire un documento di riconoscimento. L’uomo veniva identificato in S.I. 28enne, domiciliato a Monticello Conte Otto e con permesso di soggiorno non rinnovato. La successiva attività di Polizia Giudiziaria e la perquisizione permettevano di appurare che l’uomo aveva appena ceduto alla ragazza 5 dosi di eroina e 1 dose di cocaina, percependo quale compenso la somma di 50 €.

Il 28enne veniva pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Vicenza per

spaccio di sostanze stupefacenti mentre la ragazza veniva segnalata alla Prefettura di Vicenza –

N.O.T. La sostanza stupefacente ed il denaro rinvenuto venivano sequestrati in quanto inerenti il

reato di spaccio di sostanze stupefacenti.