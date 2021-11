Spacciava al parco giochi: arrestato (e già liberato) 28 enne nigeriano

Un cittadino nigeriano di 28 anni, Usiagwu Bright, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora ma in possesso di permesso di soggiorno è stato arrestato per spaccio e successivamente liberato. Il giovane aveva undici dosi di eroina, per un peso di circa due grammi, e anche due di cocaina di 0,3 grammi l’una, oltre a quasi 500 euro, guadagnati con lo spaccio. L’uomo ha trascorso 24 ore dietro le sbarre e poi è stato liberato dal giudice, che ha disposto l’obbligo di firma alla polizia prima del processo. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il fatto è accaduto alle 16 di giovedì: una pattuglia, che stava transitando in via Smereglo, in zona viale della Pace, ha notato l’uomo dentro al parco giochi. Il nigeriano ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari, perché si aggirava in maniera sospetta tra le giostre, come se stesse aspettando qualcuno. I carabinieri sono quindi intervenuti per fare un controllo: l’uomo, non accortosi del 112, è stato bloccato prima che potesse scappare. La perquisizione ha permesso di ritrovare le sostanze stupefacenti e il denaro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Quindi, ieri mattina, il processo per direttissima, con la difesa che ha chiesto tempo per esaminare gli atti. Il magistrato ha quindi rinviato l’udienza e messo in libertà l’uomo.