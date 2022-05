Spaccio di cocaina e droga in cantina: 2 ai domiciliari

Ieri i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C.E. 59 anni e R.P. 51 anni, entrambi originari della Valle dell’Agno. In Via San Lorenzo attorno alle ore 16 personale del Nucleo operativo e radiomobile dopo una attenta azione di monitoraggio e controllo hanno individuato i due che si aggiravano con fare sospetto. Passati pochi attimi in osservazione i due sono stati colti in flagranza di reato: C.E. nell’atto di cedere 31 grammi di cocaina a R.P. I due sono stati immediatamente bloccati e la droga sequestrata.

Nelle case dei due, poi, altri rinvenimeni. Da C.E. venivano rinvenuti in una cantina, nascosti sotto dei borsoni 100 grammi di hashish e rinvenuti anche 2.000 euro, presumibile provento di pregressa attività di spaccio.

I due sono stati posti in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.