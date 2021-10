Spaccata nella notte da Schiavotto: rubati cellulari

Spaccata poco prima delle 5 nello storico negozio di elettronica, elettrodomestici e casalinghi Schiavotto in Strada Marosticana a Vicenza. Ignoti sono entrati nel negozio accedendo da una scala di emergenza e rompendo il vetro della porta d’accesso. Si tratta di un’operazione pianificata, poiché i ladri hanno approfittato della temporanea avaria del sistema di allarme perimetrale e videosorveglianza e per avere il tempo necessario per asportare la merce hanno bloccato con vecchi televisori, rami e una catena, l’accesso al piazzale, per rallentare le operazioni delle forze dell’ordine. Una volta entrati hanno asportato diversi cellulari di varie marche (danno da quantificare). Sul posto per i rilievi i carabinieri