Sottoposto a fermo anche il secondo rapinatore dell’anziano derubato della sua vincita

Dopo l’arresto del primo rapinatore avvenuto la sera del 18 dicembre, i Carabinieri del

Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, intraprendevano un’

indagine mirata alla individuazione e successiva ricerca del secondo “ragazzo di colore” indicato

quale complice della rapina aggravata avvenuta la sera del 18, ai danni di un settantaseienne

vicentino, che era stato scaraventato a terra dai due malfattori e derubato del borsello con la vincita

riscossa poco prima in un esercizio poco distante.

Il malcapitato nell’occorso ha riportato delle serie fratture a due arti tali da renderne necessario il

trasporto ed il successivo ricovero in ospedale.

I Carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze di persone che hanno assistito all’aggressione,

hanno analizzato i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e nel pomeriggio di

ieri sono riusciti ad individuare tale F. Y. Guineano, ventitreenne, pregiudicato, senza fissa dimora

ed irregolare sul territorio italiano.

Il giovane veniva rintracciato e, in serata, sottoposto a fermo di indiziato di delitto.